Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 5 dicembre 2025

Ultima ora

Dall’incontro Putin-Witkoff alla fiamma olimpica a Roma: la settimana in 7 foto

Dall’incontro Putin-Witkoff alla fiamma olimpica a Roma: la settimana in 7 foto
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ride durante l’accensione del calderone delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, davanti al Palazzo presidenziale del Quirinale, a Roma, venerdì 5 dicembre 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia)
LaPresse
LaPresse
, ,

Una gallery per raccontare ciò che è successo negli ultimi giorni

Un giovane tifoso del Flamengo attende l'inizio della partita di calcio finale della Copa Libertadores contro il Palmeiras brasiliano a Lima, Perù, il 29 novembre 2025. Partita che vince proprio il Flamengo. (AP Photo/Guadalupe Pardo, file)
Una madre piange accanto alla bara di suo figlio Oleh Borovyk, un militare ucraino ucciso in un combattimento con le forze russe vicino a Pokrovsk, durante il suo funerale a Boiarka, Ucraina, mercoledì 3 dicembre 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka, file)
Coppie palestinesi si sposano durante una cerimonia di matrimonio di massa nella città di Hamad a Khan Younis, Striscia di Gaza, il 2 dicembre 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana, File)
La gente protesta contro le misure di austerità nella bozza di bilancio del prossimo anno, a Sofia, Bulgaria, 1 dicembre 2025. (AP Photo/Valentina Petrova, file)
Persone attraversano le acque alluvionali a Colombo, Sri Lanka, 29 novembre 2025. (AP Photo/Eranga Jayawardena, File)
Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ride durante l'accensione del calderone delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, davanti al Palazzo presidenziale del Quirinale, a Roma, venerdì 5 dicembre 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia)

E’ stata una settimana intensa dal punto di vista internazionale, tanto sul fronte diplomatico quanto su quello sportivo. Ecco una gallery con alcune delle foto più belle che raccontano le notizie degli ultimi 7 giorni. Dall’incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e l’inviato Usa Steve Witkoff alle coppie palestinesi che si sono sposate durante una cerimonia di massa nella città di Hamad, a Khan Younis. Fino alla finale della Coppa Libertadores e all’arrivo della fiamma olimpica nel nostro Paese a vent’anni da Torino 2006.

© Riproduzione Riservata