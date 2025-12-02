Incendio Hong Kong, sarà creata commissione di inchiesta indipendente sul rogo

Il governo di Hong Kong istituirà una commissione d’inchiesta indipendente, guidata da un giudice, per determinare la causa dell’incendio in un complesso residenziale che è scoppiato lo scorso mercoledì 26 novembre uccidendo almeno 151 persone. La commissione avrà anche il compito di formulare raccomandazioni per impedire che una tragedia simile si ripeta. John Lee, capo dell’esecutivo della regione, si è impegnato a perseguire i responsabili del rogo: “Dobbiamo scoprire la verità, garantire che giustizia sia fatta, lasciare che i defunti riposino in pace e offrire conforto ai vivi“, ha detto ai media.

L’incendio

L’incendio è divampato dalle impalcature che erano state installate intorno al complesso Wang Fuk Court per lavori di manutenzione e si è diffuso a sette delle sue otto torri. Ospitavano oltre 4.600 persone, molte delle quali ora sono rimaste senza casa. L’indagine iniziale si è concentrata sul motivo per cui l’incendio si è diffuso così rapidamente, vanificando gli sforzi dei vigili del fuoco. Le autorità hanno citato sia i forti venti sia i materiali scadenti utilizzati per i lavori di manutenzione: per fissare le finestre sarebbero stati usati pannelli di schiuma altamente infiammabile, e intorno alle impalcature sarebbero state appese reti verdi non ignifughe. Lee ha affermato che, per “aggirare le ispezioni”, i responsabili avrebbero mescolato reti a norma con altre invece di materiale scadente. La polizia e le autorità anticorruzione cittadine hanno già arrestato 14 persone, tra cui i dirigenti e un consulente tecnico di un’impresa edile. Nei confronti di 13 di loro c’è l’accusa di omicidio colposo.