California, sparatoria in un locale a Stockton: quattro morti e 14 feriti

Quattro persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un locale a Stockton, in California. Sull’episodio indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin che, attraverso un post su X, ha spiegato che “poco prima delle 18, la nostra centrale operativa ha ricevuto segnalazioni di una sparatoria avvenuta nei pressi di Lucile Avenue, a Stockton. Al momento possiamo confermare che 14 persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco e quattro sono state dichiarate decedute. Diverse persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali locali”.

“Si tratta di un’indagine molto attiva e ancora in corso, e le informazioni rimangono limitate – prosegue il messaggio diffuso dalle autorità -. Le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un attacco mirato. Gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità e lavorando attivamente per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia”.

“I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite da questa violenza insensata. Esortiamo chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte dell’incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. L’aiuto della comunità è fondamentale per aiutarci a identificare i responsabili e rendere giustizia alle vittime e ai loro cari. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena le informazioni potranno essere confermate”, conclude la comunicazione via social.

***INFORMATIONAL UPDATE***



SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE



Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck… pic.twitter.com/aqMWRWnsRa — San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) November 30, 2025

I messaggi del governatore della California e della sindaca di Stockton

Il governatore della California Gavin Newsom, si legge sull’account ufficiale del suo ufficio stampa, “è stato informato sulla terribile sparatoria di Stockton” e “l’Ufficio del governatore per i servizi di emergenza sta monitorando l’evoluzione della situazione e coordinandosi con le forze dell’ordine locali”.

Attraverso su messaggio diffuso su Facebook la sindaca di Stockton, Christina Fugazi, ha rilasciato una dichiarazione alla comunità sottolineando che “i responsabili saranno identificati e perseguiti con il massimo rigore della legge. Poco fa ho parlato al telefono con il governatore Newsom, che ha offerto il pieno sostegno dello Stato della California per assistere la nostra comunità e le nostre forze dell’ordine”.

“La nostra città – ha proseguito – sta affrontando una situazione straziante e dolorosa. Non appena sono stata informata dell’incidente, mi sono recato sul posto per ricevere aggiornamenti diretti e sostenere la nostra comunità. I nostri soccorritori sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza diverse scene del disastro e fornendo assistenza medica immediata. In questo momento, la nostra attenzione deve rimanere concentrata sulle vittime, sulle loro famiglie e sulla sicurezza della comunità”.