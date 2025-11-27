Ucraina, Putin: “Pronti a discutere seriamente del piano Usa”

Restano ampie le distanze nei negoziati per un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. A breve ci sarà un nuovo incontro tra i team negoziali di Kiev e degli Usa, mentre il Parlamento Europeo in una risoluzione ha dichiarato che nessun territorio occupato sarà riconosciuto come russo dall’Ue. Intanto Mosca esclude categoricamente, in caso di accordo di pace, la possibilità di avere forze militari dei cosiddetti ‘Volenterosi’ sul territorio dell’Ucraina. Ecco tutte le notizie dal conflitto di oggi 27 novembre in diretta.

Guerra in Ucraina, le news in diretta del 27 novembre Inizio diretta: 27/11/25 07:00 Fine diretta: 27/11/25 23:45