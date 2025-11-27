Rocco Amato, a Barcellona trovato morto il giovane casertano scomparso

È stato trovato morto a Barcellona il giovane casertano Rocco Amato di cui si erano perse le tracce. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Il decesso è avvenuto domenica 23 novembre. Il Consolato generale a Barcellona, fin dalla prima segnalazione, avvenuta domenica, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e sta prestando ogni possibile assistenza consolare ai familiari di Amato.

Le indagini sulle circostanze del decesso del giovane sono ancora in corso e si è in attesa, al momento, dei risultati dell’autopsia. Secondo quanto riferiscono a LaPresse fonti informate sul caso, dalle prime informazioni acquisite dalle autorità di polizia locale sembrerebbe che il giovane sia precipitato dal terzo piano di un edificio.

Sindaco Francolise: “Morte Rocco dolore che lascia senza parole”

“Quando la vita di un giovane si interrompe così presto, l’intera comunità viene attraversata da un dolore che lascia senza parole”. Così il sindaco di Francolise (Caserta), Augusto Saturnino Di Benedetto, sulla morte del giovane Rocco Amato, trovato morto a Barcellona in Spagna. Il sindaco “e l’Amministrazione comunale di Francolise – si legge in una nota – si uniscono, profondamente commossi, al dolore delle famiglie Amato-Miriglia per la scomparsa del caro Rocco. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza sincera di tutta la comunità“.