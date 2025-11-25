Ucraina, incontro fra Usa e Russia ad Abu Dhabi. Presente anche il capo dell’intelligence di Kiev

Il segretario dell’esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha incontrato oggi un gruppo di rappresentanti russi ad Abu Dhabi per diverse ore, dopo che l’amministrazione Trump ha avviato i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha confermato ad Associated Press un funzionario Usa, precisando che Kiev era a conoscenza del vertice. Secondo il Financial Times, il delegato repubblicano avrebbe visto anche il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov ma non è chiaro se i meeting fra le tre parti, negli Emirati Arabi Uniti, si tengano insieme o separatamente.

Chi è Dan Driscoll

Driscoll, 38 anni, è entrato a far parte del team negoziale statunitense meno di due settimane fa, sta ora guidando l’ultima fase dei colloqui che riguardano i termini di un possibile piano di pace con la Russia. La fonte non ha fornito dettagli sulla durata prevista dei negoziati o sugli argomenti in discussione ma ha sottolineato che tutte le parti hanno indicato di voler raggiungere un accordo per porre fine ai combattimenti il più rapidamente possibile.

No comment di Mosca

Mosca non ha espresso alcun commento sull’incontro ad Abu Dhabi. “No, non abbiamo ancora nulla da riferire”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quando gli è stata chiesta conferma del faccia a faccia. “I media stanno scrivendo molte notizie diverse”, ha aggiunto.

Proseguono i raid russi in Ucraina

Nel frattempo non si placano le offensive della Russia in Ucraina. Un attacco notturno su Kiev, la capitale, ha causato sei morti e diversi feriti. Missili e droni hanno colpito diversi edifici e in alcune zone della città sono stati interrotti i servizi di acqua, elettricità e riscaldamento. I servizi di emergenza hanno fatto sapere che altre sei persone, fra cui due bambini, sono rimaste ferite in un raid russo alle infrastrutture energetiche e portuali nella regione di Odessa.