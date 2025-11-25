Gaza, Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla Croce Rossa

Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco con Israele nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono l’esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet, l’intelligence interna dello Stato ebraico. “Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, la bara di un ostaggio morto è stata consegnata loro e si stanno dirigendo verso le forze delle Idf nella Striscia di Gaza. Hamas è tenuta a rispettare l’accordo e a compiere tutti gli sforzi necessari per restituire gli ostaggi morti”, si legge in un comunicato, riportato da Ynet.

I corpi degli ostaggi ancora rimanenti a Gaza

Secondo la Jihad islamica, la salma è stata ritrovata ieri, lunedì 24 novembre, a Nuseirat, nel centro di Gaza. Restano nella Striscia i corpi di 3 ostaggi ancora: Dror Or, il sergente maggiore Ran Gvili e il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak.