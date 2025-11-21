Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia e Odessa: cinque morti

In Ucraina almeno cinque persone sono state uccise giovedì scorso in un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Lo hanno riferito funzionari regionali che hanno anche parlato anche di tre feriti. L’attacco ha provocato incendi alle bancarelle del mercato e ad un veicolo, hanno riferito i servizi di emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. A Odessa, cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite negli attacchi dei droni. Il servizio di emergenza statale ha affermato che gli edifici residenziali, una stazione di servizio per veicoli e un edificio amministrativo sono stati danneggiati.