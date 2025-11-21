Autoritratto di Frida Kahlo all'asta per 54,7 mln di dollari: è il prezzo più alto per il quadro di una donna

Un autoritratto del 1940 della famosa artista messicana Frida Kahlo è stato venduto per 54,7 milioni di dollari ad un’asta d’arte di New York, ed è diventato il prezzo di vendita più alto per un’opera di qualsiasi artista donna. Il dipinto di Kahlo addormentata in un letto – intitolato “El sueño (La cama)” o in inglese, “The Dream (The Bed)” – ha superato il record detenuto da “Jimson Weed/White Flower No. 1” di Georgia O’Keeffe, venduto da Sotheby’s per 44,4 milioni di dollari nel 2014. Il prezzo più alto all’asta per un’opera di Kahlo era in precedenza di 34,9 milioni di dollari, pagato nel 2021 per “Diego and I”, raffigurante l’artista e suo marito, il muralista Diego Rivera. Si dice che i suoi dipinti siano stati venduti privatamente per un prezzo ancora maggiore.