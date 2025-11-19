Ucraina, Trump: “A Putin ho detto, fammi risolvere la tua cavolo di guerra!”

“Fammi risolvere la tua cavolo di guerra!”. E’ quanto avrebbe detto Donald Trump a Vladimir Putin, secondo quanto raccontato dallo stesso presidente Usa alla platea del Forum Usa-Arabia Saudita in corso a Washington. L’occasione sarebbe stata una telefonata del leader russo a Trump, dopo l’accordo di pace mediato tra Armenia e Azerbaigian. “Come hai fatto a risolvere quella guerra? Ci stavo provando da anni”, avrebbe detto Putin al presidente americano. “Tu non preoccuparti, fammi risolvere la tua cavolo di guerra!”, la risposta di Trump.