Gaza, Idf: “Hamas ha violato il cessate il fuoco”. Raid israeliani in tutta la Striscia

Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver lanciato un’ondata di raid contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che “diversi terroristi hanno aperto il fuoco contro i soldati dell’Idf operanti a Khan Yunis. Questa azione costituisce una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. In risposta, l’Idf ha iniziato a colpire obiettivi terroristici in tutta Gaza”, ha comunicato l’esercito, aggiungendo che nessun soldato è rimasto ferito nell’attacco, avvenuto sul lato orientale della Linea Gialla, ovvero il territorio controllato dall’Idf nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco.

Media: 9 morti e decine di feriti nei raid

Nove palestinesi sono morti e decine di altri sono rimasti feriti in una serie di attacchi aerei israeliani che hanno colpito diverse aree della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui i raid hanno colpito un gruppo di civili vicino al raccordo di Shujaiya, a est della città di Gaza, uccidendo due persone e ferendone più di dieci. Altri quattro palestinesi, prosegue l’agenzia, sono stati uccisi e decine feriti dopo che un raid israeliano ha colpito l’edificio del Ministero degli Affari religiosi, vicino all’area di Asqoula, a sud-est della città di Gaza. Nell’area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, tre civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti quando le forze israeliane hanno colpito una struttura dell’Unrwa.