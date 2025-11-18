Kate Middleton al Future Workforce Summit, la principessa tra imprenditori e specialisti dell'infanzia

Kate Middleton ha partecipato lunedì mattina al Future Workforce Summit, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood a Londra. All’evento hanno partecipato oltre ottanta leader d’impresa del Regno Unito insieme a specialisti dello sviluppo e della prima infanzia. Al centro del confronto: come investire nei primissimi anni di vita per costruire competenze solide in un’epoca di rapido progresso tecnologico. La principessa del Galles è tornata pienamente al lavoro dopo le terapie per il cancro che l’ha colpita quasi due anni fa. All’inizio di quest’anno la moglie del principe William aveva annunciato la sua guarigione, con il tumore in remissione.