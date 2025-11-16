Venezuela, rilasciato il francese Camilo Castro, era nello stesso carcere di Trentini

Camilo Castro, 41enne francese, è stato rilasciato dal carcere di El Rodeo, in Venezuela, e sta facendo ritorno in patria. Era stato arrestato lo scorso giugno ed è stato detenuto nella stessa prigione in cui si trova ancora il cooperante italiano Alberto Trentini, 46 anni. L’uomo sarebbe arrivato in Francia: lo ha appreso l’emittente Bfmtv da una fonte vicina al caso.

Castro all’arrivo in Francia: “Viva la libertà e la fratellanza”

“Viva la libertà, viva l’uguaglianza e viva la fratellanza!”. È quanto ha affermato Camilo Castro, rientrato oggi in Francia dopo essere stato detenuto per 4 mesi in un carcere in Venezuela. “Che tutti gli esseri su questa terra vivano liberi da ogni sofferenza, vivano in pace, nell’amore”, ha aggiunto parlando dopo essere atterrato all’aeroporto di Parigi Orly, “che tutti gli esseri vivano in pace, gioia e abbondanza”. Lo riporta Bfmtv. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha aggiunto: “Quando ho accolto lui e la sua famiglia, ha espresso la sua gratitudine al Presidente della Repubblica e al governo per aver creato le condizioni per questa liberazione”.

L’annuncio di Macron

“Camilo Castro è libero”, ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, in un post su X. “Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione”, ha aggiunto, “la Francia a volte avanza silenziosamente, ma sempre con determinazione e compostezza: è così che proteggiamo i nostri”.

Chi è Camilo Castro

Castro, che vive in Colombia, era scomparso a giugno dopo aver attraversato il confine con il vicino Venezuela. Il 41enne, insegnante di yoga e originario di Tolosa, sperava fosse un breve viaggio di andata e ritorno con il solo scopo di prolungare il suo visto colombiano. Voleva infatti stabilirsi definitivamente in Colombia, dove stava costruendo una casa non lontano dai territori del popolo Kogi. Era noto ad agricoltori e turisti “per il suo stile di vita austero e il suo lavoro di insegnante di yoga”, come riportano i media colombiani.