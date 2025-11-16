Messico, proteste contro la presidente Sheinbaum: scontri tra manifestanti e polizia

Migliaia di persone hanno marciato a Città del Messico per protestare contro il governo della presidente Claudia Sheinbaum. La manifestazione è stata inizialmente indetta dai cittadini più giovani, appartenenti alla Generazione Z, e ha trovato il sostegno dei partiti di opposizione. Il corteo è stato per lo più pacifico anche se c’è stato qualche scontro con la polizia vicino alla piazza principale della capitale messicana. Le autorità locali hanno riferito che ci sono state decine di arresti e feriti.