L'Argentina celebra la giornata della Tradizione: protagonisti i cavalli e il patrimonio culturale

L’Argentina ha celebrato sabato la Giornata della Tradizione, onorando i costumi e i valori che caratterizzano l’identità nazionale del Paese. La festa commemora la nascita di José Hernández, lo scrittore autore di Martín Fierro, il poema epico che racconta la vita, le lotte e lo spirito del gaucho argentino, figura centrale del patrimonio rurale della nazione.

In tutto il Paese, il Giorno della Tradizione è celebrato con sfilate a cavallo, dimostrazioni di equitazione gaucha, raduni folcloristici e fiere gastronomiche con piatti come l’asado, le empanadas e il locro.