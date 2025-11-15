Assalto al Campidoglio, Trump grazia uno dei rivoltosi

Il presidente Usa Donald Trump ha concesso il perdono a un rivoltoso del 6 gennaio che era rimasto in carcere nonostante la grazia data agli assalitori del Campidoglio, a causa di una condanna separata per possesso illegale di armi da fuoco. Questo è l’ultimo esempio della volontà di Trump di usare la sua autorità per aiutare i sostenitori che cercarono di mantenerlo al potere nonostante la sconfitta alle elezioni contro il presidente Joe Biden nel 2020. Daniel Edwin Wilson era sotto indagine per il ruolo avuto nella rivolta quando le autorità hanno trovato sei pistole e circa 4.800 proiettili nella sua abitazione. A causa di precedenti condanne per reati gravi, per lui era illegale possedere armi da fuoco.