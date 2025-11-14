Stoccolma, bus si schianta contro una pensilina: morti e feriti

Un autobus si è schiantato contro una pensilina a Stoccolma, in Svezia, intorno alle 15 di oggi. Secondo la polizia, ci sono morti e feriti. Lo riporta l’emittente Svt. Secondo la Regione di Stoccolma, cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate in ospedale in ambulanza. La polizia ha poi confermato che almeno due persone sono morte. L’autista è stato arrestato e l’incidente è stato classificato come omicidio colposo aggravato, ma la causa dell’incidente è ancora sconosciuta.

Il premier: “Pensiero a persone colpite”

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha scritto in un commento al quotidiano Dagens Nyheter di aver ricevuto la tragica notizia che diverse persone sono morte e sono rimaste ferite nello schianto di un bus a una fermata dell’autobus di Stoccolma. “Persone che forse stavano tornando a casa da parenti, amici o per trascorrere una tranquilla serata a casa. Non ne conosciamo ancora la causa, ma in questo momento i miei pensieri sono principalmente rivolti alle persone colpite e ai loro familiari”, ha detto Kristersson, “la polizia, le ambulanze e i servizi di soccorso hanno ora un compito molto difficile e importante da svolgere. Esorto tutti a mostrare considerazione e comprensione per i loro compiti”.