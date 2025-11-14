Indonesia, frana sull’isola di Giava: due morti e 20 dispersi

Le frane provocate dalle piogge torrenziali nell’isola di Giava, in Indonesia, hanno causato la morte di almeno due persone. I soccorritori stanno ancora cercando una ventina di dispersi. Le immagini diffuse dall’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso mostrano i soccorritori alla ricerca delle vittime sepolte sotto le macerie delle case. Diversi giorni di forti piogge nella regione hanno causato le frane che giovedì sera hanno colpito decine di case in tre villaggi nella provincia indonesiana di Giava Centrale.