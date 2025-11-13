Usa, Trump ha firmato: termina lo shutdown più lungo della storia del Paese

Negli Usa il più lungo shutdown nella storia del Paese è terminato dopo 43 giorni. Il presidente Donald Trump ha firmato il provvedimento. Lo shutdown dei record ha causato stress finanziario ai dipendenti federali, rimasti senza stipendio, bloccando decine di viaggiatori negli aeroporti e generando lunghe code. La firma è avvenuta poche ore dopo l’approvazione del provvedimento da parte della Camera dove c’erano stati 222 voti a favore e 209 contrari.

I Democratici volevano estendere un credito d’imposta potenziato che riducesse il costo della copertura sanitaria ottenuta attraverso i servizi dell’Affordable Care Act e si sono rifiutati di approvare un disegno di legge di spesa che non includesse tale priorità. Ma i Repubblicani hanno affermato che si trattava di una battaglia politica separata, da tenere in un’altra occasione, e hanno prevalso.

Trump: “Non dimenticate cosa hanno fatto al Paese”

“Le persone sono state colpite così gravemente. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo. Voglio solo dire al popolo americano: non dimenticatelo. Quando arriveremo alle elezioni di medio termine e altre questioni, non dimenticate cosa hanno fatto al nostro Paese”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump che ha firmato la misura per porre fine allo shutdown. Trump ha sottolineato che oltre un milione di dipendenti federali sono andati in congedo e l’impatto che questo ha creato sui servizi governativi per gli americani.

