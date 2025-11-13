Accesso Archivi

Hamas e Jihad islamica consegneranno stasera la salma di un altro ostaggio

LaPresse
Le Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad islamica palestinese, e le Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, consegneranno il corpo di un ostaggio israeliano questa sera alle ore 20 di Gaza. E’ quanto ha affermato Hamas in una nota dove ha spiegato che il corpo è stato trovato oggi nella zona di Morag, a nord di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. L’identità dell’ostaggio non è stata specificata. Quattro ostaggi deceduti sono ancora detenuti a Gaza.

© Riproduzione Riservata