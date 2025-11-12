Regno Unito, truffò migliaia di persone per oltre 5 miliardi in Bitcoin: le immagini dell'arresto della "cryptoqueen" cinese

È stata condannata martedì a 11 anni di carcere nel Regno Unito Zhimin Qian, 47 anni, la donna cinese accusata di aver truffato più di 128.000 persone in Cina per un bottino di 5 miliardi di sterline (5,7 miliardi di euro) in Bitcoin. Zhimin Qian è finita in manette nell’aprile del 2024 ma la polizia britannica ha nelle scorse ore rilasciato le immagini del blitz che ha portato al suo arresto.

La donna, soprannominata “cryptoqueen” dai media britannici, aveva trascorso anni sfuggendo alle autorità e conducendo uno stile di vita “stravagante” in Europa, soggiornando in hotel di lusso in tutto il continente e acquistando gioielli e orologi di pregio, secondo quanto riferito dai pubblici ministeri.

La polizia ha dichiarato che Zhimin Qian gestiva uno schema piramidale che ha attirato più di 128.000 persone a investire nella sua attività tra il 2014 e il 2017, tra cui molte che hanno investito i risparmi di una vita e le pensioni. Le autorità hanno dichiarato che la donna ha conservato i fondi ottenuti illegalmente in asset Bitcoin.