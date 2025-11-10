Nuova Delhi, auto esplode vicino a stazione metropolitana: almeno 13 morti

Almeno 13 persone sono morte nell’esplosione di un’auto vicino alla stazione Red Fort della metropolitana di Nuova Delhi, in India. L’esplosione ha innescato un incendio che ha danneggiato 3 o 4 auto che si trovavano nelle vicinanze. Lo riporta il Times of India. L’esplosione è avvenuta vicino al gate 1 della stazione metro. La causa dell’esplosione è ancora sotto indagine. Originariamente il bilancio delle vittime era di 8 morti e 3 persone ferite, i numeri poi si sono aggravati, stando a quanto riferisce su X l’emittente indiana Ndtv.

Ministro Interni India: “Al vaglio ogni ipotesi”

Il ministro degli Interni indiano, Amit Shah, ha affermato che il governo “sta esplorando tutte le possibilità e condurrà un’indagine approfondita” sull’esplosione, stando a quanto riporta il Times of India. È stata una Hyundai i20 a esplodere, mentre era ferma al semaforo vicino alla stazione della metropolitana di Red Fort. Shah si è poi recato all’ospedale Lok Nayak, dove ha incontrato il capo della polizia di Delhi Satish Golcha e altri funzionari.

Le condoglianze di Modi

“Condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari nell’esplosione avvenuta questa sera a Delhi. Auguri di pronta guarigione ai feriti”, ha scritto il primo ministro indiano, Narendra Modi, su X. “Le autorità stanno fornendo assistenza alle persone colpite”, aggiunge, “ho esaminato la situazione con il ministro dell’Interno Amit Shah Ji e altri funzionari”.