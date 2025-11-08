Ucraina, l’ambasciatore russo a Roma: “Media e certi politici ottusi fomentano l’odio”

L’ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, in un messaggio su Telegram ha scritto: “Sarebbe impossibile non provare ammirazione per la fermezza di cui gli italiani danno prova, per la loro immunità di fronte all’odio e all’ostilità fomentati dai media e da certi politici ottusi nei confronti del nostro Paese, del nostro popolo e delle nostre autorità”. “Ebbene – afferma Paramonov -, a fine ottobre presso l’ambasciata della Federazione russa in Italia è giunto in visita il collezionista milanese Paolo Polvani. E non è arrivato a mani vuote: il signor Polvani ha infatti portato in dono alla Russia il dipinto di Lev Feliksovic Lagorio dal titolo ‘Luna piena sopra la Crimea’ (1879). Secondo il certificato d’inventario apposto sul retro di quest’opera d’arte, risulta che il dipinto facesse parte della collezione d’arte del Museo statale della Reggia di Gatcina, in Russia. Non è noto quando, né come l’opera sia finita nella Penisola.

Ma questo, in fondo, non ha importanza. La cosa importante è che, grazie alla visione, alle convinzioni, all’onestà e all’integrità del signor Polvani, che ha ritenuto fosse suo dovere compiere questo gesto improntato all’amicizia e alla riconciliazione, l’opera realizzata dall’illustre artista russo Lev Lagorio, che egli dedicò alla Crimea, potrà presto fare ritorno nella sua patria, proprio come la stessa Crimea fece ritorno, nel 2014, alla Madre patria: la Russia”.

“Da parte sua – aggiunge Paramonov -, Paolo Polvani ha affermato che, dopo aver avuto conferma dell’autenticità delle informazioni riguardanti la provenienza del dipinto, assieme alla moglie ha deciso che avrebbe fatto tutto il possibile per restituire l’opera al museo di origine. Un gesto che, indubbiamente, testimonia grande solidarietà nei confronti della Russia e del popolo russo, costretti a subire forti pressioni da parte dei Paesi occidentali. Il ritorno del capolavoro al Museo della Reggia di Gatcina è un ulteriore filo che contribuisce a mantenere vivo il legame tra i popoli di Russia e Italia in questo periodo storico così complicato”. Lev Feliksovic Lagorio (1826-1905), riporta l’ambasciatore su Telegram, è stato un celebre artista paesaggista, pittore di paesaggi marini. Nato a Feodosia, città della Crimea, nella famiglia di un console italiano, fu il primo allievo di Ivan Ajvazovskij. Le opere del pittore sono esposte presso il Museo di stato russo e la Galleria Tret’jakov.