Turchia, a fuoco un deposito di profumi: 6 morti

È di 6 morti e un ferito in Turchia il bilancio di un incendio scoppiato in un deposito di profumi nella provincia di Kocaeli, nel nordovest del Paese, per cause al momento non note. Lo riferisce il governatore della provincia, Ilhami Aktas. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 di mattina ora locale e, secondo quanto riportano i media locali, sono state precedute da diverse esplosioni. Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco sono stati immediatamente inviati sul posto e l’incendio è stato domato nel giro di un’ora. Le indagini sono in corso.