mercoledì 5 novembre 2025

Ultima ora

Messico, uomo prova a toccare e baciare presidente Sheinbaum: bloccato

LaPresse
Mentre la presidente del Messico Claudia Sheinbaum stava parlando con alcuni cittadini nelle strade del centro storico di Città del Messico, un uomo che sembrava ubriaco le si è avvicinato da dietro e l’ha toccata prima che un funzionario del governo intervenisse. In un video che sta circolando ampiamente sui social, l’uomo sembra chinarsi per baciarla e toccarle il corpo con le mani. Lei gli allontana delicatamente le mani, mantenendo un sorriso rigido mentre si gira per guardarlo. Si sente che lei dice: “Non preoccuparti”.