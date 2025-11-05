Almasri arrestato in Libia: accusato di tortura e omicidio

“La procura generale ha ordinato la detenzione del responsabile della gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria Osama Almasri Angim”. È quanto si legge in una nota della Procura generale della Libia pubblicata su Facebook. “Il sostituto procuratore generale ha completato la raccolta di informazioni relative alle violazioni dei diritti dei detenuti nell’istituto di correzione e riabilitazione di Tripoli che hanno segnalato alla Procura generale di aver subito torture e trattamenti crudeli e umilianti”, spiega la Procura generale, è stato “quindi condotto un interrogatorio sulle circostanze relative alla violazione dei diritti di dieci detenuti e alla morte di un detenuto a seguito di tortura”. “In presenza di prove sufficienti per procedere con l’accusa”, la Procura sottolinea di aver “rinviato a giudizio l’imputato, attualmente in custodia cautelare”.



Schlein: “Arresto in Libia figura vergognosa, Governo chieda scusa”





Sul caso è intervenuta la leader dem Schlein: “Le autorità libiche hanno ordinato l’arresto di Almasri, per tortura e omicidio. Lo stesso criminale che Meloni, Nordio e Piantedosi hanno liberato e riaccompagnato a casa con un volo di Stato, dopo che la magistratura e le forze dell’ordine italiane lo avevano fermato nel nostro Paese per il mandato d’arresto della Corte Penale internazionale. Evidentemente per la procura in Libia il diritto internazionale non vale ‘solo fino a un certo punto’, come per il governo italiano. Questa è una figura vergognosa a livello internazionale per cui il governo deve chiedere scusa agli italiani” ha sottolineato la segretaria del Pd.



All’attacco anche Matteo Renzi. “La giustizia libica ha arrestato il generale Almasri per torture sui detenuti. Anche la polizia italiana lo aveva fatto, per lo stesso reato, quasi un anno fa. Ma Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno scelto di liberare Almasri e gli hanno pagato un volo di Stato con tutti gli onori, scrivendo una pagina vergognosa nella storia delle Istituzioni del nostro Paese. Il Governo Meloni è il Governo dell’ingiustizia” ha scritto in una nota il leader di Iv.