Usa, agente dell'immigrazione picchia uomo immobilizzato tra le proteste della folla: il video

Negli Usa la polizia di un sobborgo di Chicago sta raccogliendo video e altre prove da inviare all’ufficio del procuratore generale dell’Illinois dopo che un incidente automobilistico che ha coinvolto un veicolo della polizia di frontiera statunitense ha portato a un arresto violento, ripreso in un video che mostra un agente che colpisce ripetutamente un uomo con pugni alla testa mentre è inchiodato a terra. Gli agenti dell’immigrazione hanno arrestato tre persone dopo che una berlina si è scontrata con la parte posteriore del veicolo della polizia di frontiera statunitense intorno a mezzogiorno di venerdì nella città di Evanston.

L’episodio ha attirato una folla di curiosi. I video pubblicati sui social media mostrano alcuni tra la folla che cercano di interferire con gli arresti. Si vedono agenti federali usare spray al peperoncino, prendere a pugni un uomo che si avvicinava agli agenti e puntare una pistola in direzione di un’altra donna che aveva aperto la portiera del veicolo degli agenti, dove era stato collocato un detenuto.