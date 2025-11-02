Regno Unito, ministro della Difesa: "Re Carlo vuole che suo fratello Andrea perda anche l'ultimo titolo militare"

Re Carlo III ha deciso di privare suo fratello, il principe Andrea, dei titoli e di allontanarlo dalla residenza reale a causa degli scandali sessuali che lo hanno coinvolto e dei suoi legami con il finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019. John Healey, segretario di Stato per la Difesa, ha fatto sapere che il sovrano del Regno Unito ha intenzione di togliere ad Andrea anche la carica di viceammiraglio. “L’abbiamo visto rinunciare alle cariche militari che ricopriva, cariche di cui la famiglia reale va fiera e che sono motivo di grande orgoglio per coloro che prestano servizio nei reggimenti. Rimane ancora la carica di viceammiraglio che, su indicazione del re, stiamo cercando di eliminare”, ha affermato Healey.