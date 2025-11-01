Accesso Archivi

Regno Unito, attacco con coltello su un treno: 2 arresti

Polizia in Regno Unito (foto AP/Dave Thompson)
LaPresse
LaPresse

Non sono stati resi noti dettagli sul numero delle persone accoltellate né sulla gravità delle ferite

“Diverse persone” sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Lo riporta Bbc, citando i servizi di emergenza. Sul posto è arrivata la polizia del Cambridgeshire e due persone sono state arrestate. Non sono stati resi noti dettagli sul numero delle persone accoltellate né sulla gravità delle ferite.

