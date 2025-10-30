Ucraina, Kiev: “Tre morti e 21 feriti in raid russi su quattro regioni” – La diretta

In Ucraina tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi del 29 ottobre nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv. Lo hanno riferito i capi delle amministrazioni militari locali, come riporta Ukrainska Pravda.

Nella regione di Kherson, le truppe russe hanno attaccato infrastrutture critiche e sociali. Dodici persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Decine di insediamenti sono stati colpiti dal fuoco russo, tra cui Antonivka, Komyshany, Prydniprovske, Sadovoe, Chornobayivka, Bilozerka, Beryslav e Kherson. Sono stati danneggiati quattro grattacieli, nove abitazioni private, un edificio amministrativo, una chiesa, un ripetitore per cellulari e diverse automobili. Nella regione di Donetsk, due residenti di Druzhkivka e Kryvyi Rih sono morti. Altre sette persone sono rimaste ferite. Il numero delle vittime non include i dati relativi a Mariupol e Volnovakha, temporaneamente occupate. Sono stati colpiti sei insediamenti nella regione di Kharkiv. Un uomo e una donna sono rimasti feriti nel villaggio di Pisky-Radkivski, nella comunità di Borivska. I russi hanno utilizzato un missile, quattro bombe guidate, droni kamikaze Geran-2 e droni FPV.