Ucraina, Kiev: “Tre morti e 21 feriti in raid russi su quattro regioni” – La diretta

In Ucraina tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi del 29 ottobre nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv. Lo hanno riferito i capi delle amministrazioni militari locali, come riporta Ukrainska Pravda.
Nella regione di Kherson, le truppe russe hanno attaccato infrastrutture critiche e sociali. Dodici persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Decine di insediamenti sono stati colpiti dal fuoco russo, tra cui Antonivka, Komyshany, Prydniprovske, Sadovoe, Chornobayivka, Bilozerka, Beryslav e Kherson. Sono stati danneggiati quattro grattacieli, nove abitazioni private, un edificio amministrativo, una chiesa, un ripetitore per cellulari e diverse automobili. Nella regione di Donetsk, due residenti di Druzhkivka e Kryvyi Rih sono morti. Altre sette persone sono rimaste ferite. Il numero delle vittime non include i dati relativi a Mariupol e Volnovakha, temporaneamente occupate. Sono stati colpiti sei insediamenti nella regione di Kharkiv. Un uomo e una donna sono rimasti feriti nel villaggio di Pisky-Radkivski, nella comunità di Borivska. I russi hanno utilizzato un missile, quattro bombe guidate, droni kamikaze Geran-2 e droni FPV.
Ukrenergo, l’operatore energetico statale ucraino, ha riferito che nella maggior parte delle regioni sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa di un attacco su larga scala con missili e droni russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Come riporta Ukrainska Pravda, Ukrenergo ha dichiarato che i lavori di riparazione inizieranno non appena la situazione della sicurezza lo consentirà, spiegando che “Le interruzioni di emergenza saranno revocate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata”. L’operatore ha inoltre esortato i consumatori a usare l’elettricità con parsimonia.