Cuba, il passaggio dell'uragano Melissa porta distruzione sull'isola

L’uragano Melissa ha toccato terra nella parte orientale di Cuba come tempesta di categoria 3, dopo aver devastato la Giamaica come uno dei più forti uragani atlantici mai registrati. In un primo rapporto, le autorità cubane hanno dichiarato che circa 735mila persone sono rimaste evacuate in tutta la parte orientale dell’isola. I danni segnalati includono case crollate, strade di montagna bloccate e tetti spazzati via, mentre le dighe della provincia continuano a straripare dopo le forti piogge. Finora non sono state segnalate vittime. L’Unicef ha annunciato sui social media che sta consegnando 1.900 teloni per tetti, 5.000 metri quadrati di teloni impermeabili, kit ricreativi per 20.000 bambini e materiale scolastico per circa 10.000 bambini di età inferiore ai cinque anni. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate nelle province di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas.