Australia, 80enne “dimenticata” da nave crociera: trovata morta su isola Grande Barriera Corallina

Una donna di 80 anni è stata trovata morta su un’isola della Grande Barriera Corallina, in Australia, dopo essere stata abbandonata dalla nave da crociera su cui viaggiava. Sabato la donna era impegnata in un’escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer, ma si ritiene che si sia separata dal gruppo per riposarsi.

La donna “dimenticata” dopo un’escursione

La nave ha lasciato l’isola verso il tramonto, ma è tornata diverse ore dopo, quando l’equipaggio si è accorto della scomparsa della donna. Un’importante operazione di ricerca ha ritrovato il suo corpo senza vita solo domenica mattina. La notizia della scomparsa della donna è stata comunicata per la prima volta dal capitano della nave intorno alle 21 (ora locale) di sabato.

Secondo il quotidiano Courier Mail, la donna, il cui nome non è stato reso noto, si era unita a un gruppo che stava facendo un’escursione sulla vetta più alta dell’isola, Cook’s Look, ma poi aveva deciso di essere troppo stanca per procedere e che aveva bisogno di riposare.

La Grande Barriera Corallina

La Grande Barriera Corallina australiana è la più grande, per estensione, barriera corallina al mondo ed è tra le mete turistiche più famose dell’Oceania. Composta da circa 900 isole si estende per 2300 chilometri nell’Oceano Pacifico, al largo della costa del Queensland, nel nord-est dell’Australia.