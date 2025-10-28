Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 28 ottobre 2025

Ultima ora

Spagna, chiuso per due ore spazio aereo scalo Alicante per avvistamento drone

Spagna, chiuso per due ore spazio aereo scalo Alicante per avvistamento drone
Photo by: Markus Mainka/picture-alliance/dpa/AP Images
LaPresse
LaPresse
,

Lunedì sera lo spazio aereo dell’aeroporto Alicante-Elche Miguel Hernandez, in Spagna, è stato chiuso per due ore per l’avvistamento di un drone. Ne ha dato notizia la società Aena che gestisce i principali scali spagnoli. Dieci voli diretti ad Alicante, che si trova a circa 420 chilometri a sud-est di Madrid, sono stati dirottati verso città come Valencia, Barcellona, Maiorca e Murcia. Alcuni voli hanno subito ritardi, ma non ci sono state cancellazioni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. Dalla fine di settembre, misteriosi sorvoli di droni hanno causato chiusure e interruzioni negli aeroporti di tutta l’Unione Europea, tra cui Monaco, uno dei più grandi aeroporti della Germania, e quattro in Danimarca. 

© Riproduzione Riservata