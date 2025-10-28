L’uragano Melissa terrorizza la Giamaica: è il più potente in 170 anni

L’uragano Melissa di categoria 5 si appresta a colpire la Giamaica come una catastrofica tempesta, la più forte che abbia mai colpito l’isola da quando sono iniziate le registrazioni 174 anni fa. Secondo le previsioni, la tempesta dovrebbe raggiungere la costa nella mattinata locale di oggi (Le prime immagini video) e attraversare l’isola in diagonale. Prima dell’uragano sono state segnalate frane, alberi caduti e numerose interruzioni di corrente. Melissa ha già causato sette morti nei Caraibi, di cui tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, dove un’altra persona risulta ancora dispersa.

L’allarme del premier: “Le infrastrutture non reggeranno”

Il primo ministro della Giamaica, Andrew Holness, ha dichiarato di essere preoccupato per la capacità delle infrastrutture in alcune parti del Paese di resistere alla forza dell’uragano Melissa, che si sta dirigendo verso l’isola caraibica. “Si trova sulla costa meridionale della Giamaica da qualche giorno ed è probabile che si sposti verso nord”, ha detto Holness alla Cnn. “Questo significa che potrebbe avere un impatto sulle nostre coste, soprattutto sull’estremità occidentale della Giamaica”. Holness ha affermato di non credere che “in questa regione ci siano infrastrutture in grado di resistere a una tempesta di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi notevoli disagi”.

Con l’uragano venti a 260 km/h

Melissa ha il suo centro a circa 205 chilometri a sud-sudovest di Kingston e a circa 505 chilometri a sud-sudovest di Guantanamo, a Cuba, secondo quanto riportato dal Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti di Miami. I venti massimi rilevati sono sostenuti, a 260 km/h, e si muoveva verso ovest a 6 km/h. La categoria 5 è la più alta sulla scala Saffir-Simpson, con venti sostenuti superiori a 250 km/h. Melissa è l’uragano più forte della storia recente ad aver colpito direttamente la piccola nazione caraibica.

“Voglio esortare i giamaicani a prendere la situazione sul serio”, aveva dichiarato Desmond McKenzie, vicepresidente del Disaster Risk Management Council dell’isola. “Non giocate d’azzardo con Melissa. Non è una scommessa sicura”. Evan Thompson, direttore principale del servizio meteorologico giamaicano, ha avvertito che le operazioni di bonifica e la valutazione dei danni sarebbero state notevolmente ritardate a causa delle previste frane, inondazioni e strade bloccate. Gilbert era un uragano di categoria 3 quando colpì l’isola nel 1988 e due recenti tempeste di categoria 4, Ivan e Beryl, non hanno toccato terra, ha aggiunto Thompson.

“Non prendete decisioni avventate”, ha avvertito Daryl Vaz, ministro dei trasporti giamaicano. “Ci troveremo in un momento molto, molto grave nei prossimi giorni”.

Nella Repubblica Dominicana oltre 3.700 sfollati

Nella Repubblica Dominicana, lunedì è stato ordinato a scuole e uffici governativi di rimanere chiusi in quattro delle nove province ancora in stato di allerta rossa. Melissa ha danneggiato più di 750 abitazioni in tutto il paese, provocando lo sfollamento di oltre 3.760 persone. Le inondazioni hanno inoltre impedito l’accesso ad almeno 48 comunità, hanno affermato le autorità.

Nella vicina Haiti, la tempesta ha distrutto i raccolti in tre regioni, inclusi 15 ettari (37 acri) di mais, in un momento in cui almeno 5,7 milioni di persone, più della metà della popolazione del Paese, sta vivendo livelli di fame critici, con 1,9 milioni di persone che si trovano ad affrontare livelli di fame di emergenza.