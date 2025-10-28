L’uragano Melissa sui cieli della Giamaica: le spettacolari immagini dall’aereo

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato dei filmati spettacolari registrati all’interno dell’uragano Melissa. L’esercito ha detto che un equipaggio della riserva dell’aeronautica americana del 53° squadrone di ricognizione meteorologica, noto come “cacciatori di uragani”, ha effettuato diversi passaggi attraverso Melissa per raccogliere dati meteorologici critici per il National Hurricane Center. Lunedì l’uragano Melissa si è intensificato trasformandosi in una tempesta di categoria 5 mentre si avvicinava alla Giamaica, dove i meteorologi si aspettavano che scatenasse inondazioni catastrofiche, frane e danni diffusi. Con quella forza, sarebbe l’uragano più forte a colpire l’isola da quando è iniziata la registrazione dei dati nel 1851.