Egitto, in fiamme nave da crociera: 60 italiani a bordo in buone condizioni

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia in Egitto monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave da crociera Empress, con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l’ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l’Unità di crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it”.Lo rende noto su X la Farnesina.