Ucraina, tre morti in attacco russo su Kiev. Mosca: “Circondata Kupyansk”. Putin: “Missile Burevestik unico al mondo”

Un attacco russo nella notte tra sabato e domenica ha colpito Kiev, causando tre morti e 26 feriti, tra cui sei bambini. Secondo il sindaco Klitschko, i droni russi hanno colpito diversi quartieri della capitale, provocando gravi danni a edifici residenziali e strutture civili. Intanto, le forze russe hanno annunciato di aver completato l’accerchiamento delle truppe ucraine nelle aree di Krasnoarmeysk e Dimitrov. Mosca testa nuove armi in esercitazioni nucleari, Putin: “Missile Burevestik unico al mondo”.

