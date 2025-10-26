Un attacco russo nella notte tra sabato e domenica ha colpito Kiev, causando tre morti e 26 feriti, tra cui sei bambini. Secondo il sindaco Klitschko, i droni russi hanno colpito diversi quartieri della capitale, provocando gravi danni a edifici residenziali e strutture civili. Intanto, le forze russe hanno annunciato di aver completato l’accerchiamento delle truppe ucraine nelle aree di Krasnoarmeysk e Dimitrov. Mosca testa nuove armi in esercitazioni nucleari, Putin: “Missile Burevestik unico al mondo”.
Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato che fino a 5.000 militari delle Forze armate ucraine sono accerchiati nel settore di Kupyansk e 5.500 nel settore di Krasnoarmeyskaya, secondo quanto dichiarato dal portavoce del presidente, Dmitry Peskov.
Le truppe delle Forze Armate russe hanno circondato la città di Kupyansk e, attraverso una manovra di aggiramento, hanno preso i valichi delle Forze Armate ucraine sul fiume Oskol da sud. Lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe Valery Gerasimov in un rapporto al Comandante in Capo Supremo Vladimir Putin, come riferisce la Tass.”La città di Kupyansk è stata circondata in direzione del Gruppo di Forze Ovest. Nel frattempo, i distaccamenti d’assalto della 68a Divisione Fucilieri Motorizzata della 6a Armata, dopo aver effettuato una manovra di aggiramento, hanno conquistato i valichi nemici sul fiume Oskol a sud della città”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore Generale
Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’avvio dei preparativi infrastrutturali per l’impiego del Burevestnik.”Dobbiamo identificare i potenziali utilizzi e iniziare a preparare l’infrastruttura per l’impiego di queste armi nelle nostre forze armate”, ha affermato Putin, rivolgendosi al Capo di Stato maggiore Valery Gerasimov.
La Russia ha testato questa settimana sistemi d’arma avanzati durante l’addestramento nucleare. Il presidente russo Vladimir Putin lo ha annunciato durante una visita al posto di comando della forza congiunta. Lo riporta la Tass. “Questa settimana, le forze armate russe hanno condotto un’esercitazione strategica offensiva, durante la quale hanno effettuato lanci di addestramento al combattimento di tutte e tre le componenti delle forze nucleari strategiche della Federazione Russa, oltre a testare armi avanzate”, ha affermato il leader russo.
Il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik “non ha eguali al mondo”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante una visita al posto di comando del gruppo di forze congiunte, come riferisce la Tass. “Ho un rapporto dell’industria e le valutazioni del Ministero della Difesa sono generalmente note. Dopotutto, si tratta di un prodotto unico, diverso da qualsiasi altro al mondo”, ha affermato Putin. “Ricordo vividamente quando annunciammo che stavamo sviluppando un’arma del genere. Persino specialisti altamente qualificati mi dissero che, sì, era un obiettivo valido e meritevole, ma irrealizzabile nel prossimo futuro. Questa era l’opinione di specialisti altamente qualificati, lo ripeto”, ha aggiunto.
Forze Armate russe hanno completato l’accerchiamento delle Forze Armate ucraine nell’area di Krasnoarmeysk e Dimitrov, dove sono dislocati 31 battaglioni ucraini. Lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, durante un rapporto al presidente russo Vladimir Putin.
“La città di Kupyansk è stata circondata in direzione del Gruppo di Forze Ovest. Nel frattempo, i distaccamenti d’assalto della 68a Divisione Fucilieri Motorizzata della 6a Armata, dopo aver effettuato una manovra di aggiramento, hanno catturato i valichi nemici sul fiume Oskol a sud della città”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore Generale. Valery Gerasimov in un rapporto inviato al presidente russo Vladimir Putin, che è anche Comandante in capo supremo, come riporta la Tass.
“I comandanti dei gruppi di truppe devono continuare a svolgere l’operazione militare speciale in conformità con il piano elaborato dallo Stato maggiore delle Forze armate”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante una riunione, come riferisce la Tass.
Le truppe russe hanno liberato oltre il 70% della città di Volchansk. Lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe in un rapporto al presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Tass. “Nelle ultime due settimane, il gruppo di truppe Sever ha avanzato con successo nella parte meridionale di Volchansk; finora è stato liberato più del 70% della città”, ha affermato Gerasimov.
Nella notte tra sabato e domenica un attcco russo ha colpito la capitale dell’Ucraina, Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitscko su Telegram, 3 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite, tra cui 6 bambini. Secondo l’Aeronautica Militare Ucraina – come riprta Rbc Ukraine – un gruppo di droni d’attacco si stava dirigendo verso Kiev intorno alle 2.23. Pochi minuti dopo, è stato dichiarato un allarme antiaereo nella capitale.A partire dalle 2.30 circa, esplosioni e attività di difesa aerea sono state ripetutamente udite in città. Tre quartieri di Kiev, Dniprovskyi, Desnianskyi e Darnytskyi, sono stati colpiti.Le finestre di edifici residenziali e di un asilo sono state danneggiate e i rapporti hanno anche menzionato la distruzione di un negozio e di altre strutture.