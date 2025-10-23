Ucraina, l'incontro bilaterale Zelensky-Macron a margine del Consiglio Ue

A margine del Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente francese, Emmanuel Macron. “Ho incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron. Abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista dell’imminente incontro della Coalizione dei volenterosi. Ora è il momento in cui c’è una reale possibilità di porre fine alla guerra e fermare la Russia. Per raggiungere questo obiettivo”, crive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo discusso delle conseguenze degli attacchi russi sull’Ucraina e del rafforzamento della nostra difesa aerea e della nostra resilienza energetica: questa è una delle nostre priorità chiave in questa fase. Anche la cooperazione in materia di difesa è stata al centro dell’attenzione Ringrazio personalmente la Francia ed Emmanuel per il loro sostegno. Apprezziamo tutta l’assistenza fornita per proteggere vite umane”, aggiunge il leader di Kiev.