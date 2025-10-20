Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

Il senatore centrista Rodrigo Paz ha vinto le elezioni presidenziali in Bolivia, ottenendo oltre il 54% dei voti, contro il 45% del rivale, l’ex capo dello Stato Jorge Quiroga, esponente della destra. Lo spoglio non si è ancora concluso ma secondo il presidente del tribunale supremo elettorale, Óscar Hassenteufel, il trend è ormai “irreversibile”. “Oggi la Bolivia può essere certa che questo sarà un governo che porterà soluzioni”, ha detto Paz ai suoi sostenitori, dopo essere salito sul palco assieme alla moglie María Helena Urquidi e ai suoi quattro figli adulti. Quiroga ha ammesso la sconfitta.

Paz: “La Bolivia respira venti di cambiamento e rinnovamento”

“La Bolivia respira venti di cambiamento e rinnovamento per andare avanti”, ha detto Rodrigo Paz. La folla, che si è radunata in un hotel del centro della Capitale dove il politico 58enne ha tenuto un discorso, ha gridato: “Il popolo, unito, non sarà mai sconfitto!”. La sala da ballo dell’hotel è esplosa in un tripudio, con la gente che gridava il nome di Paz e alzava i telefoni in aria.

Il neo presidente boliviano e il suo popolare vice, l’ex capitano di polizia Edman Lara, hanno guadagnato consensi tra gli elettori della classe operaia e delle zone rurali, disillusi dalla spesa sfrenata del partito Movimento verso il Socialismo (MAS), al potere da tempo. I sostenitori sono scesi nelle strade di La Paz accendendo fuochi d’artificio e suonando i clacson delle auto.

Il suo partito ha conquistato sei dei nove dipartimenti regionali del Paese, compresi gli altipiani andini della Bolivia occidentale e la vasta regione di Cochabamba, produttrice di coca, conquistando fasce chiave della popolazione indigena Aymara e della classe operaia boliviana che un tempo costituivano la base del Mas. Il suo avversario, Jorge Quiroga, ha conquistato le pianure orientali più ricche di Santa Cruz, note come il motore agricolo del Paese.

Quiroga ammette la sconfitta: “Bisogna avere un atteggiamento maturo”

Poco dopo l’annuncio dei risultati, l’ex presidente di destra Jorge Quiroga ha ammesso la sconfitta. “Ho chiamato Rodrigo Paz e mi sono congratulato con lui“, ha detto in un discorso cupo, suscitando fischi, grida e accuse di brogli da parte del pubblico. Ma Quiroga ha esortato alla calma, dicendo che il rifiuto di riconoscere i risultati avrebbe “lasciato il Paese in sospeso”. “Non faremmo altro che esacerbare i problemi delle persone che soffrono a causa della crisi”, ha aggiunto, “in questo momento abbiamo bisogno di un atteggiamento maturo“.