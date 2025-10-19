Gaza, Usa avvertono: “Hamas pianifica attacchi contro i civili”. Organizzazione palestinese smentisce

Gaza-Israele, le notizie di oggi domenica 19 ottobre – La diretta

Il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato di avere “informazioni attendibili” secondo cui, a Gaza, Hamas potrebbe violare il cessate il fuoco con un attacco contro i civili palestinesi. Se l’attacco dovesse avvenire, “costituirebbe una violazione diretta e grave” dell’accordo raggiunto dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra durata due anni tra Israele e Hamas, si legge nella dichiarazione. Il proseguimento della chiusura del valico di Rafah ritarderà il recupero e la consegna di altri corpi degli ostaggi, afferma Hamas.