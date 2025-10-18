Ucraina: WP, Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk

Il presidente russo Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì con il presidente Usa Donald Trump, gli ha chiesto che Kiev ceda il pieno controllo del Donetsk come condizione per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta in esclusiva il Washington Post, citando due alti funzionari a conoscenza della conversazione. Il Donetsk è una regione strategica che si trova nell’est dell’Ucraina e Putin cerca senza successo di conquistare da 11 anni questo territorio, dove è stato ripetutamente respinto dalle forze ucraine che sono profondamente radicate in un’area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest in direzione della capitale Kiev. I funzionari citati dal Washington Post sottolineano che l’attenzione di Putin sul Donetsk suggerisce che il leader del Cremlino non sta facendo marcia indietro rispetto alle richieste passate che hanno portato il conflitto a una situazione di stallo, nonostante l’ottimismo di Trump sulla possibilità di raggiungere un accordo.