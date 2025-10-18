Ucraina, Trump: "Kiev e Mosca si fermino, basta guerra"

Il presidente Usa Donald Trump venerdì ha invitato Kiev e Mosca a “fermarsi dove sono” e a porre fine alla loro brutale guerra dopo un lungo incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La frustrazione di Trump per il conflitto è emersa ripetutamente nei nove mesi trascorsi dal suo ritorno in carica, ma con i suoi ultimi commenti sembra che stia tornando nella direzione di spingere l’Ucraina a rinunciare a riconquistare le terre perse a favore della Russia. Dopo essere arrivato in Florida, dove trascorrerà il fine settimana, Trump ha esortato entrambe le parti a “fermare immediatamente la guerra” e ha lasciato intendere che Mosca dovrebbe mantenere il territorio sottratto a Kiev. “Fermiamoci sulla linea del fronte ovunque sia, altrimenti è troppo complicato”, ha detto Trump ai giornalisti. “È stato versato abbastanza sangue”, ha detto Trump in un post su Truth non molto tempo dopo aver ospitato Zelensky e il suo team per più di due ore di colloqui. “Dovrebbero fermarsi dove sono. Che entrambi rivendichino la vittoria, che sia la Storia a decidere!”.