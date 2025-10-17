Venezuela, Trump avrebbe respinto il piano per il ritiro graduale di Maduro

Lo ha rivelato un ex funzionario dell’amministrazione repubblicana. La proposta sarebbe stata fatta dal governo di Caracas

Sarebbe fallito un piano per destituire il presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Un ex funzionario dell’amministrazione di Donald Trump, che ha parlato a condizione di anonimato, ha riferito ad Associated Press che i funzionari del governo di Caracas avevano presentato un piano in base al quale Maduro avrebbe abbandonato la carica nel tentativo di allentare la crescente pressione degli Stati Uniti sul Paese sudamericano.

La proposta prevedeva che il 62enne socialista lasciasse il potere entro tre anni e cedesse l’autorità alla sua vice presidente, Delcy Rodriguez, che avrebbe completato il suo attuale mandato di sei anni che durerà fino al gennaio 2031. Ma l’amministrazione Trump ha respinto l’offerta del leader venezuelano perché ritenuta insoddisfacente, continuando a mettere in discussione la legittimità del suo governo.