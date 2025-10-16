Ucraina, attacchi russi su infrastrutture energetiche e civili

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram, ha denunciato un massiccio attacco russo nella notte contro infrastrutture energetiche. “Questa notte, un attacco al nostro popolo, al nostro settore energetico e alle nostre infrastrutture civili. La Russia ha utilizzato più di 300 droni e 37 missili, molti dei quali balistici, contro l’Ucraina. Nella regione di Cernihiv, Nižyn è stata colpita: l’ufficio postale è stato danneggiato e una persona è rimasta ferita – scrive il leader di Kiev -. Nella regione di Kharkiv, un’infrastruttura critica, parte del Servizio di Emergenza Statale, è stata colpita. Ci sono feriti. I lavori di ripristino sono in corso ovunque. I servizi funzionano. E c’è la conferma che i russi stanno usando un doppio terrore: stanno colpendo con ‘shahed’ e munizioni a grappolo, e stanno infliggendo ripetuti attacchi per ferire vigili del fuoco e operatori del settore energetico che stanno lavorando per ripristinare le infrastrutture danneggiate”.

Black out in otto regioni

Otto regioni ucraine hanno subito blackout dopo il bombardamento russo, ha dichiarato l’operatore energetico nazionale ucraino, Ukrenergo. Dtek, la più grande compagnia energetica privata del Paese, ha segnalato interruzioni nella capitale Kiev e ha dichiarato di aver dovuto interrompere l’estrazione di gas naturale nella regione centrale di Poltava a causa degli attacchi. “Questo autunno, i russi stanno sfruttando ogni singolo giorno per colpire le nostre infrastrutture energetiche”, ha dichiarato Zelenskyy su Telegram. La rete elettrica Ucraina è uno dei principali obiettivi della Russia sin dall’invasione del Paese vicino, avvenuta più di tre anni fa. Gli attacchi aumentano con l’avvicinarsi dei mesi più freddi, in una strategia russa che i funzionari ucraini chiamano “inverno bellico”. La Russia afferma di mirare solo a obiettivi di valore militare.

Russia: “Massiccio attacco contro infrastrutture gas Kiev”

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che “In risposta agli attacchi terroristici dell’Ucraina contro obiettivi civili in Russia, le Forze Armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aeree e navali, tra cui missili balistici ipersonici Kinzhal, nonché droni d’attacco, contro le infrastrutture energetiche del gas a supporto del complesso militare-industriale ucraino”. “L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti”, viene precisato.