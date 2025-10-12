Francia, nominato il secondo governo Lecornu

L’Eliseo ha svelato il nuovo governo guidato da Sébastien Lecornu. Ecco la lista dei ministri del suo secondo esecutivo:
- Laurent Nunez, Interni
- Catherine Vautrin, Forze Armate e Affari dei Veterani
- Jean-Pierre Farandou, Lavoro e Solidarietà
- Monique Barbut, Transizione Ecologica, Biodiversità e Negoziati Internazionali su Clima e Natura
- Gérald Darmanin, Giustizia
- Roland Lescure, Economia, Finanze e Sovranità Industriale, Energetica e Digitale
- Serge Papin, Piccole e Medie Imprese, Commercio, Artigianato, Turismo e Potere d’Acquisto
- Annie Genevard, Agricoltura, Agroalimentare e Sovranità Alimentare
- Edouard Geffray, Istruzione Nazionale
- Jean-Noël Barrot, Esteri
- Rachida Dati, Cultura
- Stéphanie Rist, Salute, Famiglia, Indipendenza e Persone con Disabilità
- Naïma Moutchou, Territori d’Oltremare
- Françoise Gatel, Pianificazione Territoriale e Decentramento
- Amélie de Montchalin, Azione e Conti Pubblici
- Philippe Baptiste, Istruzione Superiore, Ricerca e Spazio
- Marina Ferrari, Sport, Gioventù e Vita Comunitaria
- Philippe Tabarot, Trasporti
- Vincent Jeanbrun, Città e Edilizia Abitativa
Lecornu ha dichiarato su X che “è stato nominato un governo di missione per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell’anno“. “Ringrazio le donne e gli uomini che si sono impegnati in questo governo con piena libertà, al di là degli interessi personali e di parte. Una sola cosa conta: gli interessi del Paese“.