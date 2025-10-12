Francia, nominato il secondo governo Lecornu

L’Eliseo ha svelato il nuovo governo guidato da Sébastien Lecornu. Ecco la lista dei ministri del suo secondo esecutivo:

Laurent Nunez , Interni

, Interni Catherine Vautrin , Forze Armate e Affari dei Veterani

, Forze Armate e Affari dei Veterani Jean-Pierre Farandou , Lavoro e Solidarietà

, Lavoro e Solidarietà Monique Barbut , Transizione Ecologica, Biodiversità e Negoziati Internazionali su Clima e Natura

, Transizione Ecologica, Biodiversità e Negoziati Internazionali su Clima e Natura Gérald Darmanin , Giustizia

, Giustizia Roland Lescure , Economia, Finanze e Sovranità Industriale, Energetica e Digitale

, Economia, Finanze e Sovranità Industriale, Energetica e Digitale Serge Papin , Piccole e Medie Imprese, Commercio, Artigianato, Turismo e Potere d’Acquisto

, Piccole e Medie Imprese, Commercio, Artigianato, Turismo e Potere d’Acquisto Annie Genevard , Agricoltura, Agroalimentare e Sovranità Alimentare

, Agricoltura, Agroalimentare e Sovranità Alimentare Edouard Geffray , Istruzione Nazionale

, Istruzione Nazionale Jean-Noël Barrot , Esteri

, Esteri Rachida Dati , Cultura

, Cultura Stéphanie Rist , Salute, Famiglia, Indipendenza e Persone con Disabilità

, Salute, Famiglia, Indipendenza e Persone con Disabilità Naïma Moutchou , Territori d’Oltremare

, Territori d’Oltremare Françoise Gatel , Pianificazione Territoriale e Decentramento

, Pianificazione Territoriale e Decentramento Amélie de Montchalin , Azione e Conti Pubblici

, Azione e Conti Pubblici Philippe Baptiste , Istruzione Superiore, Ricerca e Spazio

, Istruzione Superiore, Ricerca e Spazio Marina Ferrari , Sport, Gioventù e Vita Comunitaria

, Sport, Gioventù e Vita Comunitaria Philippe Tabarot , Trasporti

, Trasporti Vincent Jeanbrun, Città e Edilizia Abitativa

Lecornu ha dichiarato su X che “è stato nominato un governo di missione per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell’anno“. “Ringrazio le donne e gli uomini che si sono impegnati in questo governo con piena libertà, al di là degli interessi personali e di parte. Una sola cosa conta: gli interessi del Paese“.