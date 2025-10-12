Accesso Archivi

domenica 12 ottobre 2025

Francia, nominato il secondo governo Lecornu

Il premier francese Sebastien Lecornu, 8 ottobre 2025, Parigi (Stephanie Lecocq, Pool via AP)
LaPresse
LaPresse

Il premier: “Esecutivo di missione per fornire al Paese un bilancio entro la fine dell’anno”

L’Eliseo ha svelato il nuovo governo guidato da Sébastien Lecornu. Ecco la lista dei ministri del suo secondo esecutivo:

  • Laurent Nunez, Interni
  • Catherine Vautrin, Forze Armate e Affari dei Veterani
  • Jean-Pierre Farandou, Lavoro e Solidarietà
  • Monique Barbut, Transizione Ecologica, Biodiversità e Negoziati Internazionali su Clima e Natura
  • Gérald Darmanin, Giustizia
  • Roland Lescure, Economia, Finanze e Sovranità Industriale, Energetica e Digitale
  • Serge Papin, Piccole e Medie Imprese, Commercio, Artigianato, Turismo e Potere d’Acquisto
  • Annie Genevard, Agricoltura, Agroalimentare e Sovranità Alimentare
  • Edouard Geffray, Istruzione Nazionale
  • Jean-Noël Barrot, Esteri
  • Rachida Dati, Cultura
  • Stéphanie Rist, Salute, Famiglia, Indipendenza e Persone con Disabilità
  • Naïma Moutchou, Territori d’Oltremare
  • Françoise Gatel, Pianificazione Territoriale e Decentramento
  • Amélie de Montchalin, Azione e Conti Pubblici
  • Philippe Baptiste, Istruzione Superiore, Ricerca e Spazio
  • Marina Ferrari, Sport, Gioventù e Vita Comunitaria
  • Philippe Tabarot, Trasporti
  • Vincent Jeanbrun, Città e Edilizia Abitativa

Lecornu ha dichiarato su X che “è stato nominato un governo di missione per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell’anno“. “Ringrazio le donne e gli uomini che si sono impegnati in questo governo con piena libertà, al di là degli interessi personali e di parte. Una sola cosa conta: gli interessi del Paese“.

