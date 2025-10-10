RN e LFI non invitati all’Eliseo da Macron, Le Pen: “Metto in dubbio la funzione presidenziale”

Rassemblement National e La France Insoumise non sono stati invitati all’incontro fra Emmanuel Macron e partiti politici all’Eliseo, dopo le dimissioni di Sebastien Lecornu, perché “entrambi hanno chiesto lo scioglimento” dell’Assemblea nazionale. Lo riporta BfmTv citando fonti dell’entourage dello stesso Macron. “Il Primo Ministro uscente ha indicato che la maggioranza dei partiti politici si oppone allo scioglimento, che è un potere costituzionale presidenziale, e il Capo dello Stato ha voluto riceverli”, ha aggiunto l’entourage di Macron parlando invece degli altri partiti politici.

Le Pen: “Incontro tra commercianti di tappeti”

Esclusa dall’attuale incontro all’Eliseo, Marine Le Pen ha denunciato uno “spettacolo deplorevole” da parte del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. “Metto in dubbio la funzione presidenziale. È davvero compito del presidente della Repubblica organizzare un incontro di commercianti di tappeti con l’unico obiettivo di cercare di evitare le elezioni, che sono la via prevista dalla Costituzione in caso di blocco?”, le parole della leader del Rassembelment National. Tornando all’esclusione di LFI e RN da questo incontro, Marine Le Pen sostiene che questa decisione del presidente rappresenta “un allontanamento dal suo ruolo”, quello di rappresentare “tutto il popolo francese”.