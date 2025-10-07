Ucraina, Trump: “Ho deciso sull’invio di missili Tomahawk a Kiev”

Von der Leyen: “Putin vuole dividerci, è una trappola e non possiamo caderci”

Donald Trump ha preso una decisione riguardo all’invio all’Ucraina di missili a lunga gittata Tomahawk. Il presidente ha però precisato di voler “fare alcune domande” a Kiev su come intenda usare i missili: “Non voglio che ci sia un’escalation”, ha affermato.

La situazione, dunque, rimane delicata con il cancelliere tedesco Friederich Merz che parla di “guerra ibrida contro la Germania” e con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen che invita i Paesi membri a non cadere nella “trappola” di Mosca. “Seminare divisione, diffondere disinformazione, creare un capro espiatorio. Tutto questo per mettere gli europei gli uni contro gli altri. Per cercare di abbassare la guardia mentre ci combattiamo a vicenda. Per indebolire la nostra determinazione e la nostra resilienza. Questa è una trappola. E semplicemente non possiamo caderci”, ha detto la numero uno di Bruxelles.