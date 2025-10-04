Ucraina, Zelensky: “Raid russo sulla stazione ferroviaria di Shostka, decine di feriti”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su Telegram che un attacco russo con un drone ha colpito la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. “Tutti i servizi di emergenza sono già sul posto. Al momento si contano già decine di feriti”, ha scritto spiegando che, secondo le prime informazioni, sul luogo dell’attacco erano presenti sia dipendenti delle ferrovie ucraine che passeggeri.

“I russi non potevano non sapere che stavano colpendo dei civili. Si tratta di un atto di terrorismo che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia uccide delle persone. E solo la forza può costringerla a smettere. Abbiamo sentito dichiarazioni decise da parte dell’Europa e dell’America, ed è ora di metterle in pratica. Le parole ora non bastano. Servono azioni forti“, ha aggiunto.

Von der Leyen: “Raid di Mosca è una barbarie”

“L’Ue è al fianco dell’Ucraina, mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. “L’Ue e i suoi partner globali devono continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finché non accetterà finalmente una pace giusta e duratura”.