Gaza, Hamas: “Negoziati immediati”. Idf riceve l’ordine di ridurre gli attacchi – La diretta

Hamas ha accettato alcuni punti del piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’organizzazione palestinese si è detta pronta a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza ma ha aggiunto che altri elementi richiedono ulteriori e immediati negoziati. Il capo della Casa Bianca ha replicato affermando di essere vicino al raggiungimento della pace.
Positiva anche la reazione del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha accolto con favore la risposta di Hamas. Nel frattempo lo Stato ebraico non ha placato i propri attacchi sulla Striscia uccidendo almeno 72 persone solo nella giornata di ieri venerdì 3 ottobre. Tra le vittime di Tel Aviv ci sono anche due bambini, morti nel campo profughi di Shati, nel nord di Gaza.
L’IDF annuncia che il capo di Stato Maggiore, il tenente generale Eyal Zamir, ha incontrato i generali di alto rango per “una valutazione speciale della situazione alla luce degli sviluppi”. Lo riferisce il Times of Israel, spiegando che una dichiarazione dell’esercito afferma che “su ordine del vertice politico”, Zamir ha incaricato le Forze di Difesa Israeliane di prepararsi “all’attuazione della prima fase del piano di Trump per liberare gli ostaggi”, senza specificare i dettagli dell’ordine.
La dichiarazione sembra anche confermare le notizie secondo cui i leader politici hanno ordinato all’IDF di interrompere l’offensiva per conquistare Gaza City e di concentrarsi invece sulle operazioni difensive, sottolineando che “la sicurezza delle nostre forze è di fondamentale importanza e tutte le capacità dell’IDF saranno assegnate al Comando Sud per difendere le nostre forze”. “Il capo di Stato Maggiore ha sottolineato che, alla luce della delicatezza dell’operazione, le forze devono dimostrare una maggiore prontezza e consapevolezza. Allo stesso modo, è stata chiarita la necessità di una risposta rapida per eliminare qualsiasi minaccia”, aggiunge la dichiarazione.
I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di cessare gli attacchi a Gaza, spingendo per porre fine alla guerra e liberare gli ostaggi detenuti da Hamas. Lo riporta il Times of Israel, citando quanto riportato dall’Army Radio e dall’emittente pubblica Kan. Army Radio afferma che l’ordine richiede che le operazioni siano ridotte al “minimo”, con le truppe sul campo che eseguono rigorosamente manovre difensive, ed è stato emesso dopo i colloqui notturni tra funzionari israeliani e statunitensi. Kan, nel frattempo, afferma che i negoziati sul piano di Trump dovrebbero tenersi a breve.
“Israele è pronto per l’attuazione immediata della prima fase del piano di Trump per il rilascio immediato di tutti gli ostaggi”. Lo afferma una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in seguito alla risposta di Hamas alla proposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza. “Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo team per porre fine alla guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele, che corrispondono alla visione di Trump per porre fine alla guerra”, aggiunge la dichiarazione.
“L’accettazione da parte di Hamas del piano di pace statunitense rappresenta un passo avanti significativo. Sosteniamo con forza gli sforzi del presidente Trump, che ci hanno avvicinato alla pace più che mai”. Lo dichiara il premier britannico Keir Starmer. “Ora c’è l’opportunità di porre fine ai combattimenti, far tornare gli ostaggi a casa e consentire che gli aiuti umanitari raggiungano chi ne ha disperatamente bisogno. Invitiamo tutte le parti a implementare l’accordo senza indugio”, spiega. “Il Regno Unito, insieme ai nostri partner, è pronto a sostenere ulteriori negoziati e a lavorare per una pace duratura sia per israeliani che per palestinesi”, aggiunge.
L’Hostages Families Forum “sostiene fermamente il presidente Trump nel suo impegno a riportare a casa tutti gli ostaggi e porre fine alla guerra”. E’ quanto si legge in una dichiarazione. “La richiesta del presidente Trump di porre fine immediatamente alla guerra è essenziale per prevenire danni gravi e irreversibili agli ostaggi”. Il Forum invita “il primo ministro Netanyahu ad avviare immediatamente negoziati efficaci e rapidi per riportare a casa tutti i nostri ostaggi”.
A seguito della dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, il funzionario senior di Hamas Taher al-Nono ha definito “incoraggiante” il suo appello a Israele a cessare i bombardamenti su Gaza. Lo riporta Ynet. Secondo il funzionario, “Hamas è pronto a iniziare immediatamente negoziati per raggiungere un accordo sullo scambio di prigionieri, porre fine alla guerra e garantire il ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza”.
“Tutti saranno trattati in modo equo”. Lo ha detto in un messaggio video il presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha comunicato di accettare la proposta americana per Gaza.
“Abbiamo ricevuto un aiuto enorme. Tutti sono stati uniti nel voler porre fine a questa guerra e nel vedere la pace in Medioriente. E siamo molto vicini a raggiungere questo obiettivo”. Lo ha detto in un messaggio video il presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha comunicato di accettare la proposta americana per Gaza.
“Questa è una giornata molto speciale, forse senza precedenti in molti modi”. Lo ha detto in un messaggio video il presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha comunicato di accettare la proposta americana per Gaza. “Voglio ringraziare i paesi che mi hanno aiutato a realizzare tutto questo: Qatar, Turchia, Arabia Saudita, Egitto, Giordania e tanti altri. Tante persone hanno lottato duramente. È una grande giornata. Vedremo come andrà a finire. Dobbiamo mettere la parola finale e rendere tutto concreto”, ha spiegato. “Non vedo l’ora che gli ostaggi tornino a casa dai loro genitori”, ha aggiunto il presidente Usa.
Il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha accolto con favore la risposta di Hamas al piano di Trump per Gaza. Lo ha affermato il suo portavoce Stephane Dujarric, ringraziando al contempo Qatar ed Egitto per la loro mediazione. Guterres ha anche ribadito il suo appello “per un cessate il fuoco immediato e permanente, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi e un accesso umanitario senza restrizioni”, ha spiegato Dujarric. “Le Nazioni Unite sosterranno tutti gli sforzi volti a raggiungere questi obiettivi per prevenire ulteriori sofferenze”, ha aggiunto.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è rimasto sorpreso dalla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha affermato di credere che Hamas sia “pronta per una pace duratura” e ha invitato Israele a interrompere immediatamente gli attacchi a Gaza. Lo ha riferito a Channel 12 un funzionario israeliano, secondo cui Netanyahu ha tenuto delle consultazioni sulla risposta di Hamas al piano di Trump prima che il presidente degli Stati Uniti rilasciasse la sua dichiarazione su Truth, con il premier che ha affermato di considerare la risposta di Hamas come un rifiuto della proposta americana.
Secondo l’emittente, Netanyahu ha anche sottolineato la necessità di coordinarsi con gli Stati Uniti per dare una risposta in modo che non sembri che Hamas abbia risposto in modo affermativo, aggiungendo che funzionari ritengono che la dichiarazione del gruppo palestinese potrebbe aiutare ad aprire la strada a un accordo.
Il Qatar e l’Egitto hanno avviato colloqui in coordinamento con gli Stati Uniti per “completare i colloqui sul piano al fine di garantire la fine della guerra”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, citato da Al Jazeera, dopo l’accettazione da parte di Hamas della proposta del presidente statunitense Donald Trump.
Il presidente Donald Trump ha ragione nel dire che c’è una reale opportunità per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra. Israele dovrebbe annunciare di unirsi ai colloqui guidati dal presidente per finalizzare i dettagli dell’accordo. Ho detto all’amministrazione statunitense che Netanyahu ha il sostegno politico interno per portare avanti il processo”. Lo scrive su X Yair Lapid, leader dell’opposizione israeliana.