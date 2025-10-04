Flotilla, Tajani: “Altri 26 italiani stanno per lasciare Israele” – La diretta

Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che venerdì sono tornati a Roma quattro parlamentari. “Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat”, ha scritto su X. “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana”, ha aggiunto spiegando di aver “nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”.
“Meloni ha voluto speculare su una parte politica, mettendo a repentaglio la nostra incolumità. Non si è comportata da presidente del Consiglio”. Lo ha detto l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, nella conferenza stampa a Roma con gli altri parlamentari rientrati in Italia dopo la missione sulla Flotilla.
Alla conferenza stampa organizzata a Roma con i parlamentari rientrati in Italia dopo la missione sulla Flotilla sono presenti anche i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e la segretaria del Pd, Elly Schlein.
“Il nostro appello è rilasciare subito tutti i 40 connazionali che sono ancora detenuti nelle carceri israeliane. Penso che sia utile concentrarci sulla pressione diplomatica che dobbiamo fare. Non abbiamo ancora la lista dei 26 italiani che saranno trasferiti oggi in Turchia. Chiediamo che venga resa pubblica”. Lo ha detto il deputato del Pd Arturo Scotto nella conferenza stampa a Roma con gli altri parlamentari rientrati in Italia dopo la missione sulla Flotilla.
“Ci sono 26 italiani che stanno per rientrare e altri 15 che restano nelle prigioni. In questa situazione chi rientra prima è perché sceglie di accettare una procedura di rito abbreviato. Chi rientra lo fa perché è importante raccontare, chi resta è perché con i nostri passaporti privilegiati possono tutelare gli altri. Sono scelte concordate dall’inizio. Questo è un movimento internazionale e internazionalista”. Lo ha detto la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, nella conferenza stampa a Roma con i parlamentari in Italia rientrati dopo la missione sulla Flotilla.
“Tutte le persone che sono lì e quelle che sono tornate sono state detenute illegalmente. Sono stati sequestrati. Lì sono stati negati i diritti essenziali di difesa e sono stati negati i servizi essenziali. Abbiamo presentato un esposto alla procura di Roma per questo sequestro. E ne abbiamo presentato un altro per l’attacco che abbiamo subito a bordo delle barche”. Lo ha detto la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, nella conferenza stampa a Roma con i parlamentari rientrati in Italia dopo la missione sulla Flotilla.
“Stanno tutti bene”. Lo ha assicurato, a proposito degli italiani della Flotilla fermati in Israele, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Firenze, a margine di un evento di Forza Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana.
“Ieri c’è stata la visita consolare – ha aggiunto Tajani – e abbiamo chiesto anche stamattina alle autorità israeliane di rispettare tutti i diritti degli italiani che sono lì, che sono in stato di fermo. Ne rimangono 15 e quindi siamo preoccupati che potessero essere trattati nel modo migliore possibile. Stanno in stato di fermo, quindi c’è limitazione della libertà. Però è importante che ci sia anche un trattamento individuale non violento e, ripeto, siano rispettati tutti i loro diritti. Quindi abbiamo chiesto di migliorare ancora le condizioni. Speriamo di farli rientrare in Italia il prima possibile. Ventisei sono in partenza, quindi speriamo che questa vicenda si chiuda in maniera positiva”.
I 26 cittadini italiani membri della Global Sumud Flotilla fermati in mare nei giorni scorsi dalle forze armate di Israele, e che hanno accettato di firmare il foglio di via, “grazie a un intervento personale del ministro degli esteri Antonio Tajani anche con le autorità turche”, prenderanno un volo speciale della Turkish Airlines che dovrebbe decollare alle 14,00 circa (ora locale, le 13,00 in Italia) diretto a Istanbul. Lo rende noto la Farnesina. In Turchia i connazionali verranno assistiti da un team del Consolato Generale a Istanbul che è pronto anche a fornire documenti di viaggio provvisori a chi ne avesse bisogno.
“Mi aspettavo, ho sperato, che ci mettessero tutti insieme sugli aerei. Almeno le persone che avevano detto di non volere rimanere in Israele”. Lo afferma l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi in una intervista al ‘Corriere della Sera’. Qualcuno del gruppo ha detto invece di voler rimanere e Scuderi dice di aver capito il motivo “una volta arrivati al porto di Ashdod. I soldati israeliani hanno cominciato a darci fogli da firmare. Tanti fogli. Uno di questi chiedeva se volessimo fermarci in Israele per il processo. Qualcuno ha detto sì”.
Ha avuto “più rabbia” che paura. “Hanno fermato la nostra barca a cinquanta miglia dalla costa, in acque internazionali. Tecnicamente ci hanno rapito”. Commentando le parole di Meloni che li ha definiti degli “irresponsabili” ha detto: “Meloni dovrebbe guardare a responsabilità di chi commette crimini e non di chi ne è vittima. Ripeto: Netanyahu ci ha rapiti in acque internazionali e Meloni come sempre non lo ha condannato, così come non condanna nessuno dei crimini di Netanyahu”. La partenza dall’aeroporto di Tel Aviv è stata “un incubo”, “arrivarci a quell’aeroporto. I soldati israeliani ci hanno trattato con più violenza dopo l’abbordaggio che durante”.
Ha raccontato che “una volta arrivati a terra, al porto di Ashdod, ci hanno sottoposto a torture subdole, cattiverie gratuite. Incomprensibili. Per tutta la notte ci hanno spostato da una camionetta a un’altra, ogni ora, ogni camionetta identica all’altra, tutte ferme nello stesso posto. Come se l’intento fosse di farci perdere la ragione. Ci hanno impedito di dormire”. Ha aggiunto che navigare è stato “faticosissimo. Non avevo mai fatto nemmeno una vacanza in barca a vela”. Ma lo rifarebbe: “Arrivata a Fiumicino ho realizzato quanto movimento si è creato in favore di Gaza. Penso proprio che ne sia valsa la pena”.
“Sono stremato. Non chiudo occhio da due giorni, da quando gli uomini dell’esercito israeliano hanno iniziato le manovre per abbordare le navi della Flotilla”. Lo ha detto il senatore dei Cinque stelle Marco Croatti, in una intervista a ‘La Stampa’. “La marina israeliana ha fatto saltare la connessione internet e non avevamo campo sul cellulare. Eravamo tagliati fuori”, continua. “Ho mandato un messaggio a Patuanelli. Sarà stata mezzanotte e mezza. Dovevo aggiornarlo su cosa stava succedendo”.
Poi è iniziato l’abbordaggio. “La marina israeliana ha bloccato prima le navi in testa alla Flotilla. Quelle dietro si sono fermate, ma noi eravamo defilati e siamo riusciti a passare”, prosegue, raccontando che “all’inizio pensavamo che per qualcuno sarebbe stato possibile. Ma quando mi sono voltato ho visto che i militari israeliani passavano da una barca all’altra, usavano gli idranti su alcune per metterle fuori uso, su altre salivano e ne prendevano direttamente il possesso. Entro la mattina le hanno fermate tutte”.
Sulla sua barca sono saliti qualche ora dopo: “Qualche ora dopo, credo. La cosa più inquietante è stato il modo in cui sfrecciavano con questi motoscafi veloci e silenziosi, che non alzavano neanche un’onda. Arrivavano a filo dello scafo per far rallentare, ma li vedevamo all’ultimo. Sembravano fantasmi. Avevano dei mitra, credo fossero in 3 o 4. Si sono agganciati con delle lance e sono saliti, spaccando con il calcio dell’arma la telecamera che avevamo fissato e dopo aver controllato tutte le stanze hanno preso possesso della nave. In quella fase ho perso il cellulare”.
Al porto di Ashdod ci sono state “perquisizioni in varie tappe. Poi ci hanno chiesto di firmare documenti in cui sostenevano che eravamo entrati illegalmente. Io non ho firmato nulla. Abbiamo chiesto subito di poter vedere l’ambasciatore, ma non lo abbiamo mai incontrato. Ci chiamavano terroristi, loro che hanno attaccato delle barche in acque internazionali e ci hanno deportato in Israele”.
Poi “ci hanno tolto passaporto, zaini, tutto. Hanno persino sequestrato i medicinali per una malattia cronica a una persona che era lì con noi”. “Mezz’ora prima di salire sull’aereo, abbiamo incontrato finalmente un diplomatico dell’ambasciata”, a cui Croatti e le parlamentari Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi hanno detto “di andare subito a controllare il centro detentivo dove sono stati portati gli altri italiani. Siamo preoccupati che l’attenzione, su di loro, sia meno forte adesso. Devono essere tutelati”.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato direttamente le operazioni militari su due imbarcazioni all’inizio del mese scorso, facenti parte della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari e sostenitori pro-palestinesi. Lo riferisce Cbs News citando due funzionari dell’intelligence statunitense secondo cui le forze israeliane l’8 e il 9 settembre hanno lanciato droni da un sottomarino e lasciato cadere ordigni incendiari sulle imbarcazioni, che erano ancorate al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, provocando un incendio.